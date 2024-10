Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Regelschule gesucht

Ranis (ots)

Unbekannte drangen in den zurückliegenden Tagen in die Raniser Regelschule ein und verursachten u.a. hohen Sachschaden. Mutmaßlich durch gewaltsames Öffnen gelangten der/ die Unbekannten über ein Fenster ins Gebäudeinnere und brachen dort mehrere Türen auf und durchwühlten verschiedene Räume. Allein dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend wurden mehrere Computer bzw. Festplatten gestohlen. Es wurde eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Zeugen, die im Tatzeitraum des 02.-10. Oktober verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Schule in der Lindenstraße bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0259680 an die Polizei in Schleiz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell