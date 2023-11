POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Korbach und Lichtenfels

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Zeugen eines versuchten Messerangriffs, der sich am gestrigen Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle "Hauptfriedhof" in der Kasseler Nordstadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie um 22:30 Uhr von dem 29-jährigen Opfer in die ...

mehr