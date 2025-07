Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand mehrerer Kraftfahrzeuge und angrenzender Kfz-Werkstatt Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 00:40 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein geparkter Pkw vor einer Kfz-Werkstatt in der Sevelter Straße in Brand. Der Brand griff auf weitere Pkw sowie die angrenzende Werkstatt über. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000,00 Euro. Verletzt wurde niemand. Angrenzende Anwohner ...

