Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Linienbus und Lkw

Voerde (ots)

Am Mittwoch, den 05.03.2025, befuhr gegen 13:51 Uhr ein 53- jähriger Mann aus Dinslaken mit einem Linienbus die Rahmstraße in Richtung Dinslakener Straße.

In Höhe einer Brücke kam dem Linienbusfahrer ein Lkw entgegen, welcher die Rahmstraße in Richtung B8 befuhr. Beide Fahrzeuge stießen an den Spiegeln aneinander, wodurch am Linienbus ein Schaden am Außenspiegel entstand.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den Lkw geben können, der sich im Anschluss an das Geschehen entfernt hat, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise werden auf der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 250305-1445

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell