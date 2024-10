Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch in Bad Rappenau, Unfall mit Sachschaden

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Obergimpern: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Freitagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Sportheim in Obergimpern. Kurz vor 6 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Am Dreschplatz" und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde eine Geldkassette aus den Räumlichkeiten der Gaststätte entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Massenbachhausen: Sachschaden bei Unfall mit Traktor

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand am Freitagvormittag bei einem Unfall in Massenbachhausen. Gegen 10.45 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Suzuki in der Schulstraße unterwegs und bog an der Einmündung zur Heilbronner Straße nach rechts ab. Hierbei missachtete sie vermutlich die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der mit seinem Traktor mit Anhänger die Heilbronner Straße in Richtung Massenbach befuhr. Der Suzuki kollidierte mit dem Anhänger des Traktors und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

