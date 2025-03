POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall fordert einen Schwerverletzten

Xanten (ots) - Die Polizei konnte einen 27-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der einer 33-jährigen Frau ihr Handy aus der Hand geraubt hatte. Die Frau stand mit ihrem Handy in der Hand am 04.03. gegen 00.00 Uhr in ihrem Vorgarten an der Rheinallee. Der 27-jährige Mann kam auf sie zu gab, gab ihr einen "Kopfstoß" und riss ihr das Telefon aus der Hand. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Marienbaum. Die ...

mehr