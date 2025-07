Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Am Dienstag, 29. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr besprühten Unbekannte Spielgeräte eines Spielplatzes mit Farbe. Zudem wurde ein Tornetz zerschnitten. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/8038400) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

