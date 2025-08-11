Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte in der Stadelhofgasse (09.08.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Stadelhofgasse eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 7 Uhr warfen die Täter die Unterseite der verglasten Eingangstür mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen des Lokals. Dort entwendeten sie neben einem i-Pad einige Flaschen Alkoholika. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte "Bo Dai Ko" in der Stadelhofgasse beobachtet haben, oder Personen, die sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell