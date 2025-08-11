Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Lkr. Rottweil) - Zwei Einbrüche in Restaurant innerhalb von zwei Tagen (10.08.2025)

Lauterbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag und Sonntag versucht, in ein Restaurant in der Schramberger Straße einzudringen - einmal mit Diebstahlserfolg, einmal ohne Beute.

Am Samstagmittag bemerkte der Betreiber des Restaurants, dass die Täter Bargeld entwendeten. In der Nacht auf Sonntag kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in dasselbe Lokal. Die Unbekannten durchwühlten Schränke im Innenbereich, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts.

Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schramberger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell