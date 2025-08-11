Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Auseinandersetzung auf Festgelände endet mit Verletzungen (09.08.2025)

Rottweil (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es gegen 00:15 Uhr auf dem Festgelände des "Ferienzaubers" am Wasserturm zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Erwachsenen und zwei Jugendlichen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zwischen den Erwachsenen im Alter von 31 und 47 Jahren und den zwei Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die Beteiligten aufeinander einschlugen.

Alle vier Personen erlitten leichte Verletzungen, darunter Prellungen und Schürfwunden. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten, die Älteren kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Zuge der gegenseitigen Anzeigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

