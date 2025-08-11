Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Dachfenster an Grundschule beschädigt und beschmiert (08.-10.08.2025)

Aldingen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag haben Unbekannte das Dach eines Holzgebäudes der Grundschule in der Heubergstraße beschädigt und beschmiert.

Die Täter gelangten über einen im Außenbereich abgestellten großen Wasserkanister auf das Dach und warfen mit Steinen zwei Dachfenster ein. Außerdem ritzten sie in ein weiteres Fenster eine obszöne Darstellung.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell