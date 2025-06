Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin in Wohnung beraubt

Neuss (ots)

Am Samstag (28.06.), gegen 12:14 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 93-jährigen Neusserin in einem Mehrfamilienhaus an der Sternstraße. Sie öffnete die Tür und ein unbekannter Mann überwältigte die Dame und stieß diese in die Wohnung, woraufhin sie stürzte. Der unbekannte Täter entwendete ihre Geldbörse und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Dame konnte mit ihrem Telefon eine Bekannte erreichen, welche die Polizei informierte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Mann wird auf circa 40 Jahre geschätzt. Er trug dunkle Kleidung und soll kurze dunkle bis mittellange Haare habe.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 sowie per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell