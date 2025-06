Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Heizungsableser entwendet Schmuck aus Wohnung

Kaarst (ots)

Am Samstag (28.06.), gegen 14:45 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 76 Jahre alten Dame. Ein unbekannter Mann gab an, dass er ihre Heizung ablesen müsse. Die Seniorin lies den Tatverdächtigen in ihre Wohnung und der Mann begab sich in das Badezimmer. Kurz darauf kam ein weiterer unbekannter Mann dazu, welcher mit der Kaarsterin in der Küche sprach. Dort sollte sie den Wasserhahn aufdrehen. Die beiden Männer verließen daraufhin die Wohnung, welche sich im Süden Kaarsts befindet. Die Dame bemerkte im Nachgang, dass Schmuck entwendet wurde.

Der erste Unbekannte habe eine schlanke Statur, sei circa 170 Zentimeter groß und circa 30 Jahre alt. Er habe kurz rasierte Haare und trug ein dunkles T-Shirt, vermutlich dunkel grün, eine dunkle Hose sowie eine Warnweste in gelb und eine schwarze Baseball Cap. Er habe ein Klemmbrett mitgeführt. Der zweite Unbekannte habe ein korpulenteres Erscheinungsbild und dunkle, wellige Haare, welche hochgegelt waren. Er trug ein dunkles T-Shirt, vermutlich in grau, eine blaue Jeans sowie ebenfalls eine Warnweste in gelb. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben

Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür!

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst

bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden!

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem

Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach!

- Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren

Sie einen späteren Termin!

- Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110,

wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt! Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug finden Sie unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell