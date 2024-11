Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Schlägerei an der Bliespromenade

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 28.11.2024, gegen 14:35 Uhr, kam es im Bereich der Bliesbrücke in der Brückenstraße in Neunkirchen zu einer öffentlichkeitswirksamen Schlägerei zwischen zwei Parteien. Eine 24-jährige männliche Person (somalischer Staatsbürger) und ein 16-jähriger Jugendlicher (irakischer Staatsbürger) trafen in Höhe der Fußgängerbrücke Lindenallee -Brückenstraße aufeinander, wobei der 24-jährige den Jugendlichen zur Herausgabe von Geld aufforderte. Es kam zu einem Streit, welcher in ein Handgemenge ausartete, bei dem sich auch der 15-jährige Bruder des Jugendlichen beteiligte. Die Personen traten, schlugen und warfen sich gegenseitig zu Boden. Nachdem sich die Auseinandersetzung bis zur Brückenstraße verlagerte, kamen noch weitere Familienmitglieder der genannten Brüder zur Örtlichkeit und beteiligten sich an der Schlägerei. Das Geschehen wurde hier durch Passanten beobachtet, die mehrere Notrufmitteilungen absetzten. Nach Eintreffen der Polizei vor Ort konnten die Beteiligten getrennt werden. Die beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, bei denen es sich um offenstehende Geldforderungen handeln könnte, dauern an.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

