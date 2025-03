Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrssicherheit im Fokus - Polizei Linz meldet Einsätze

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Dattenberg - Kontrollstelle an Kindertagesstätte Rappelkiste

Am Mittwochmorgen führten Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Linz eine Kontrollstelle im Bereich der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Dattenberg durch. Hintergrund war eine Eingabe bei der Polizei hinsichtlich möglicher Verkehrsverstöße im Umfeld der Einrichtung. Die Überprüfung ergab erfreulicherweise keine Verstöße. Die Polizei wird weiterhin Kontrollen durchführen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Linz - Drogenbeeinflussung bei Verkehrskontrolle festgestellt

Am Mittwochmittag kontrollierten Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Linz einen 44-jährigen Fahrzeugführer. Aufgrund drogentypischer Ausfallerscheinungen wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Verfahren sind eingeleitet worden.

Bad Hönningen - Gefährliches Überholmanöver im Überholverbot

Ebenfalls am Mittwochvormittag überholte ein Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge im Überholverbot auf der Bundesstraße 42 in Bad Hönningen - direkt vor einem Streifenwagen der Polizei. Dabei wurde ein anderer Verkehrsteilnehmer behindert. Die Beamten hielten den Fahrer an und leiteten eine Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Kasbach-Ohlenberg - Schwer verletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall

Am späten Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 in Kasbach-Ohlenberg. Ein 60-jähriger Motorradfahrer wollte auf die Bundesstraße auffahren, kollidierte jedoch mit dem Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein