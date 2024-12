POL-RE: Gladbeck/Gelsenkirchen: Mehrere Mülltonnenbrände - Hubschrauber eingesetzt

Recklinghausen (ots) - Bottrop Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Anschließend durchsuchten sie Möbel und Schubladen nach Beute. Zu dem Einbruch kam es am Mittwochnachmittag. Hinweise auf die ...

mehr