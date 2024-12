Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie hebelten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Anschließend durchsuchten sie Möbel und Schubladen nach Beute. Zu dem Einbruch kam es am Mittwochnachmittag. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

An der Schultenstraße verschaffte sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Jugendeinrichtung. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Donnerstag. Im Inneren hebelten die Einbrecher mehrere Bürotüren auf und entwendeten Fahrzeugschlüssel und Bargeld. Mit den Schlüsseln wurden im weiteren Verlauf zwei Autos (Hyundai I10 in weiß) gestohlen. Die Fahrzeuge wurden mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE) geführt. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Holtwicker Straße ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und schafften es so in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür im Gebäudeinneren und nahmen mehrere Tablets mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Marl

Auf bislang unbekanntem Weg verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung an der Triftstraße. Der Einbruch passierte zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell