Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wilbecke;

Unfallzeit: 28.01.2024, zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr;

Ein Unbekannter ist am Sonntag nach einem Parkplatzunfall in Borken weggefahren - seinen gesetzlichen Pflichten war der Verursacher nicht nachgekommen. Zurück blieb an einem Lokal an der Straße Wilbecke ein beschädigter blauer Dacia. Der Wagen hatte dort zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell