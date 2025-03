POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Neitersen (ots) - Neitersen-Im Zeitraum von Samstag, 22.03.25, 13:00 Uhr, auf Dienstag, 25.03.25, 10:00 Uhr wurde im Birnbacher Weg in Neitersen eine Rüttelplatte entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 ...

