Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte

Neitersen (ots)

Neitersen-Im Zeitraum von Samstag, 22.03.25, 13:00 Uhr, auf Dienstag, 25.03.25, 10:00 Uhr wurde im Birnbacher Weg in Neitersen eine Rüttelplatte entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell