POL-PDNR: Diebstahl eines Apfelbaums in Bad Hönningen - Zeugen gesucht

Wissen (Sieg) (ots) - Am 04.03.2025 (Karnevalsdienstag) kam es zwischen 22:00 und 22:30 Uhr am Bahnhof in Wissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge ein 24-jähriger Mann von drei bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen wurde. Die Tathandlung begann im Innenbereich des Bahnhofs und verlagerte sich dann in den Bereich zwischen der B 62 ...

mehr