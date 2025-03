Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Dierdorf

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einem Mercedes die hinteren Kennzeichen DAH-XI 247 entwendet. Das Fahrzeug parkte während der Nacht in der Straße "Am Damm" in Dierdorf. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können. PK

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell