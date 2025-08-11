PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Mit stillgelegtem Auto unterwegs: Polizei stoppt 66-Jährige (09.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am späten Samstagabend hat die Polizei eine 66 Jahre alte Frau gestoppt, die mit einem außer Betrieb gesetzten Auto unterwegs war.

Gegen 22:20 Uhr fiel der VW Caddy in der Stuttgarter Straße durch Schlangenlinien auf und sollte kontrolliert werden. Die Fahrerin hielt zunächst nicht an und konnte erst im Ortsteil Aistaig zum Stoppen gebracht werden.

Da die Frau nicht kooperierte und keinen Identitätsnachweis vorzeigte, öffneten die Beamten das Auto, nahmen sie vorläufig fest und ließen den Wagen abschleppen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 66-Jährige ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

