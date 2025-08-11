Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Mit stillgelegtem Auto unterwegs: Polizei stoppt 66-Jährige (09.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am späten Samstagabend hat die Polizei eine 66 Jahre alte Frau gestoppt, die mit einem außer Betrieb gesetzten Auto unterwegs war.

Gegen 22:20 Uhr fiel der VW Caddy in der Stuttgarter Straße durch Schlangenlinien auf und sollte kontrolliert werden. Die Fahrerin hielt zunächst nicht an und konnte erst im Ortsteil Aistaig zum Stoppen gebracht werden.

Da die Frau nicht kooperierte und keinen Identitätsnachweis vorzeigte, öffneten die Beamten das Auto, nahmen sie vorläufig fest und ließen den Wagen abschleppen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 66-Jährige ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell