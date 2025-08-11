PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171
Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter nach Unfall verstorben (09.08.2025)

Hüfingen - L 171 (ots)

Der durch einen Unfall am Freitag, den 11.07.2025 schwerverletzte 75-jährige Mercedes-Fahrer (wir berichteten) ist am Samstag aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6075113

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

