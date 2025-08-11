Vöhrenbach - L 175 (ots) - Zwischen Rohrbach und Furtwangen, hat sich ein 23-Jähriger durch einen Unfall leichtverletzt und seinen Führerschein verloren. Der junge Mann war, gegen 23:30 Uhr mit seinem Renault in Richtung Furtwangen nach rechts von der Straße abgekommen, hatte dabei ein Schild überfahren und den ...

mehr