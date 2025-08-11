Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach. L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken von der Straße abgekommen - und nicht mehr zurück (09.08.2025)

Vöhrenbach - L 175 (ots)

Zwischen Rohrbach und Furtwangen, hat sich ein 23-Jähriger durch einen Unfall leichtverletzt und seinen Führerschein verloren. Der junge Mann war, gegen 23:30 Uhr mit seinem Renault in Richtung Furtwangen nach rechts von der Straße abgekommen, hatte dabei ein Schild überfahren und den Weg zurück zur Straße nicht mehr geschafft. Beim Versuch auf die Straße zurück zu fahren prallte er so gegen die Rückseite einer Leitplanke der Landesstraße 175, dass sich der Wagen überschlug und neben der Fahrbahn in einem Bach zum Liegen kam. Der 23-Jährige konnte sich leichtverletzt aus dem Auto befreien und wählte selbst den Notruf. Nachdem die Polizei einen Wert von etwa 2,5 Promille feststellte, brachte ein Rettungswagen den Fahrer ins Krankenhaus. Dort musste er sowohl seinen Führerschein, als auch eine Blutprobe abgeben. Indes kümmerte sich ein Abschleppdienst um den Wagen. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell