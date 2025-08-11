Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, K 5740

Schwarzwald Baar Kreis) Seitenspiegel contra Seitenspiegel - Ein Leichtverletzter (10.08.2025)

Bräunlingen - K 5740 (ots)

Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Sonntag, gegen 18 Uhr eine Person leichtverletzt. Zwischen Unterbränd und Waldhausen geriet ein 25-jähriger Wohnmobilfahrer zu weit nach links und stieß mit seinem Seitenspiegel gegen den eines 57-jährigen Skoda-Fahrers. Dessen Seitenspiegel zerbrach beim Zurückschlagen durch den Aufprall die Seitenscheibe. Durch die Splitter verletzte sich der Fahrer leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell