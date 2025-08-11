POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Parkhaus (06.08.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Am vergangenen Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Parkhaus an der Kronenstraße eine Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher einen parkenden blauen Opel Corsa und richtete einen Sachschaden in Höhen von etwa 7.000 Euro an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, entgegen.
