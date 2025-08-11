POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Sicherungskästen mit Farbe beschmiert (08.08.2025 - 09.08.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mit Farbe drei Sicherungskästen besprüht. Die an der der Triberger Straße gelegenen Kästen beschmierten sie mit blauer und weißer Farbe. Auf einen schrieben sie "Aktiv für S04". Die Polizei in St. Georgen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können (07724 / 949500).
