Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Stein in Frontscheibe eines Autos und reißen das Ortsschild aus der Verankerung (10.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte am Sonntag im Bereich der Steißlinger Straße randaliert. Gegen 05.30 Uhr hörte eine Anwohnerin Lärm und weglaufende lachende Jugendliche. Anschließend stellte sich heraus, dass die Frontscheibe eines auf Höhe der Hausnummer 43 geparkten Autos mittels eines Steins eingeworfen und unweit davon das Ortsschild aus der Ankerung gerissen worden war.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

