Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte beschädigen vier Außenspiegel - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Heute Morgen gegen 3.30 Uhr beschädigte eine Gruppe Jugendlicher die Außenspiegel von vier Fahrzeugen an der Fusternberger Straße und Jahnstraße.

Nach dem Hinweis einer Zeugin stellten Polizeibeamte fest, dass die Außenspiegel zweier weißer Opel Corsa und eines weißen Hyundai Tucson an der Fusternberger Straße sowie eines roten VW Caddy an der Jahnstraße in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die Täter. Einer von ihnen trug der Zeugin zufolge ein helles T-Shirt und hatte einen E-Scooter dabei. Zudem hatte er eine Buzz-Cut-Frisur. Zeugen teilen ihre Hinweise bitte der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mit.

DF (Ref.-Nr. 250729-0402)

