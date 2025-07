POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Brand von Kleinkrafträdern

Moers (ots) - Am Donnerstagabend führte die Kreispolizeibehörde Wesel bis in die Nacht hinein einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität im Wachbereich Süd in Moers durch. Polizeibeamte erteilten insgesamt 20 Verwarngelder und fertigten 5 Strafanzeigen. Von den Strafanzeigen waren unter anderem ein 33-jähriger Moerser und ein ...

mehr