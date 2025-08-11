Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Motorradfahrer auf der Landesstraße 173 (08.08.2025)

Vöhrenbach - L 173 (ots)

Zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach ist es am Freitag, gegen 15 Uhr zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer gekommen. Durch einen Fahrfehler geriet der 26-Jährige in einer Rechtskurve zu weit nach links und verlor die Kontrolle über seine Kawasaki. Durch den folgenden Sturz vom Motorrad verletzte sich der junge Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Um die Reinigung der Straße kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell