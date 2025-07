POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei fasst Tatverdächtigen

Brüggen (ots) - Am Dienstag, zwischen 0 Uhr und 5:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Roermonder Straße in Brüggen. Die Eigentümer wachten am frühen Dienstagmorgen auf und stellten fest, dass ihr Haus durchsucht worden war. Offenbar hatte sich mindestens eine unbekannte Person über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus verschafft. Gestohlen wurden eine Geldbörse, Papiere und ein Autoschlüssel. Haben Sie im ...

