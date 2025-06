Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 21.06.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Diebstahl eines Pkw

Zwischen Donnerstag (19.06.2025, zirka 21:00 Uhr) und Freitag (20.06.2025, zirka 07:00 Uhr) entwenden unbekannte Täter auf der Straße Am Freibad in Gangelt einen Pkw der Marke Ford. Der Pkw stand auf dem frei zugänglichen Parkplatz des Freibad Gangelt und war verschlossen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

In Erkelenz kam es am 20.06.2025 um 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr die Straße Im Mühlenfeld und beabsichtigte über das Gelände der dortigen Karlskapelle nach links auf die Oestricher Straße zu fahren. Beim Einfahren auf die Oestricher Straße übersieht der 25-jährige Radfahrer einen 65-jährigen Radfahrer, welcher ebenfalls auf der Oestricher Straße fährt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Beide stürzen zu Boden, der 65-jährige zog sich hierbei leichte Verletzung zu und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Hückelhoven-Ratheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 20.06.2025 gegen 18:08 Uhr befuhr die 61-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße Am Kirchberg in Hückelhoven-Ratheim. Die 61-jährige beabsichtigte nach links in die Straße Schieferpley einzubiegen. Hierbei verliert die Radfahrerin das Gleichgewicht, touchiert den dortigen Bordstein und stürzt zu Boden. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen im Bereich der linken Schulter zu. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell