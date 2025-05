Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Sonntag (11.05.2025) im Zeitraum von 11:30 Uhr - 15:45 Uhr, parkte ein 36-jähriger seinen weißen Audi A5 Sportback auf dem Campingplatz "Auf der Au" in Waldsee. Nachdem er an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite fest. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell