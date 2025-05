Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (13.05.2025), gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer die Meckenheimer Straße in Richtung Maudach. Im Kreuzungsbereich zur B44 bog ein 27-jähriger Autofahrer nach links in die Meckenheimer Straße ab ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. In Folge des Zusammenstoßes flog der Radfahrer über die Motorhaube und zog sich Verletzungen am Kopf sowie mehrere Schürfwunden zu. Durch den Rettungsdienst wurde der 47-jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell