POL-PPRP: Kette vom Hals gerissen - Täterin geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (12.05.2025), gegen 16:30 Uhr, geriet ein auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellter VW in Brand und brannte, trotz Löschmaßnahmen der Feuerwehr, fast vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt brandursächlich. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung konnten nicht erlangt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Bastian Hübner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

