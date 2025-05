POL-PPRP: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (12.05.2025), gegen 10:35 Uhr, geriet ein 42-Jähriger mit einem unbekannten Mann in der Pfarrer-Krebs-Straße in Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand auf den 42-Jährigen ein und schubste ihn zu Boden. Als dem Mann ein Passant zur Hilfe kam, flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad in Richtung Oberstraße. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Wer hat die ...

