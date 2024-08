Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham, der sich am Dienstag, 6. August 2024, gegen 12:10 Uhr, im Kreuzungsbereich Walther-Rathenau-Straße / Viktoriastraße ereignete, entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Ein 60-jähriger Nordenhamer befuhr mit seinem Citroen die Viktoriastraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Beim Kreuzen der Walther-Rathenau-Straße übersah er einen Opel, der die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Süden befuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde weder der 60-jährige, noch der 85-jährige Opel-Fahrer verletzt.

Der Citroen war durch die Kollision so stark beschädigt, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell