Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch: Sonderkontrollen zum Schulbeginn +++ Geschwindigkeitsmessungen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. August 2024 wurden anlässlich des Schulbeginns nach den Sommerferien in Niedersachsen in mehreren Orten und Gemeinden innerhalb der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch schwerpunktorientiert Geschwindigkeitskontrollen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit durchgeführt.

Im Zeitraum von circa 6:30 Uhr bis 9:00 Uhr sind Beamte der Verfügungseinheit Delmenhorst an Grundschulen und Kindergärten im Stadtgebiet Delmenhorst, sowie im Landkreis Oldenburg in den Gemeinden Heide, Schierbrok und Ahlhorn mit Laser- und anderen Messgeräten im Einsatz gewesen.

Insgesamt haben sich die meisten Pkw-Fahrer an die Geschwindigkeitsvorgaben gehalten. Knapp 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten dennoch eingeleitet werden. Der schnellste Pkw-Fahrer ist in einer sogenannten "30er Zone" mit circa 50 km/h, 20 km/h vorwerfbar zu schnell gewesen.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen kontrollierten die Beamten auch weitere in Rede stehende Ordnungswidrigkeiten. In der Folge kamen 30 Anzeigen hinzu, zum Teil auch im Bußgeldbereich, welche sich hauptsächlich durch die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt kennzeichneten. Zur Reduzierung des Gefahrenpotentials und zur Verbesserung der Schulwegsicherheit werden solche Kontrollen planmäßig intensiviert und flächenmäßig innerhalb der inspektionsinternen Zuständigkeit durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell