POL-VIE: Korrekturmeldung: Versuchte Vergewaltigung - Suche bei Aktenzeichen XY

In unserer gestrigen Meldung Nr. 739 zur versuchten Vergewaltigung im Jahr 2023, die morgen bei "Aktenzeichen XY - ungelöst" thematisiert wird, haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Die Tat ereignete sich am 21. August 2023 gegen 18 Uhr - und nicht, wie irrtümlich angegeben, am 21. Juli. Zudem wurde fälschlicherweise Breyell als Tatort genannt. Richtig ist, dass sich die Tat in Lobberich (Dornbusch) ereignet hat. Wir bitten, diese Unstimmigkeiten zu entschuldigen. /jk (745)

