POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas gesehen?

Viersen-Beberich (ots) - Am Samstagmittag kam es kurz vor zwölf zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses in der Weiherstraße in Beberich. Offenbar wurde der Brand durch auf dem Herd vergessenes Essen ausgelöst. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden. /jk (740) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

