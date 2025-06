Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Fahrzeug mit anschließender Körperverletzung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 28.06.2025, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Einbruch in ein Fahrzeug. Der Täter sprühte dem Geschädigten im Anschluss Pfefferspray ins Gesicht. Der 41-Jährige Halter befand sich zu Hause, als er bemerkte wie eine Person um sein Fahrzeug schlich. Als der 41-Jährige daraufhin an sein Fahrzeug ging und die umhergeisternde Person ansprach sprühte der Täter dem 41-Jähirgen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und ergriff die Flucht. Im Anschluss bemerkte der 41-Jährige, dass sein Fahrzeug offenstand und Münzgeld fehlte. Durch die Polizei konnten keine Aufbruchspuren am Fahrzeug festgestellt werden. Der Täter konnte durch die Polizei bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der 41-Jährige erlitt eine Rötung im Gesichtsbereich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

