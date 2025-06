Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus misslang - Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

In der Nacht von Mittwoch (25.06.25) auf Donnerstag (26.06.25) gegen 00:15 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Hauptstraße (zwischen Kirchenstraße/Assenheimer Straße) über ein Fenster einzubrechen. Nachdem eine Alarmanlage auslöste, ließen die Einbrecher von Ihrem Vorhaben ab. In das Haus gelangten sie nicht. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen? Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Mit der beginnenden Urlaubszeit möchte die Polizei nachfolgende Hinweise geben. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist. Hier einige Tipps: -Lassen Sie den Briefkasten leeren, -Sorgen Sie temporär für Beleuchtung -Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen -Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter -Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und Co. -Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Polizeiinspektion Schifferstadt Bezirksdienst pischifferstadt@polizei.rlp.de 06235 - 495-0

