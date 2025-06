Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte bedrohen Mädchen mit Messer - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Am Dienstagabend (25.06.25) gegen 19:30 Uhr saß eine 14-Jährige mit ihren drei Freundinnen auf einer Bank am Rehbachweg, als zwei männliche Personen zu ihnen kamen und sie grundlos ansprachen, ob sie ihre Mutter beleidigt hätten. Im Verlauf des Gespräches hielt einer der beiden Männer ein Küchenmesser in der Hand, ohne es auf die Mädchen zu richten. Daraufhin liefen die vier Mädchen weg. Die zwei unbekannten Männer entfernten sich in Richtung Badeweiher. Die zwei Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1: Anfang 20, ca. 175cm, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt mit buntem Muster, kurze schwarze Hose Person 2: Anfang 20, ca. 175cm, kurze schwarze Haare, kräftige Statur, schwarzer Schnurrbart, schwarze Brille, schwarzes T-Shirt mit weißem Nike Logo, kurze schwarze Hose Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung. Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

