Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 25.06.2025 gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei durch eine Passantin über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Speyerer Straße in Frankenthal informiert. Durch die Beamten konnte vor Ort eine 53-Jährige Frau angetroffen werden, welche vermutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Diese konnte zu den sich zugetragenen Ereignissen keine Angaben machen. Durch eine Zeugin konnte die Polizei jedoch in Erfahrung bringen, dass die Dame sich zuvor mit einer männlichen Person gestritten habe. Im Zuge dieser Streitigkeiten habe der Mann ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich anschließend entfernt. Aufgrund der Alkoholisierung und zur medizinischen Betreuung wurde die Dame ins Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren gegen den unbekannten Mann wurde aufgrund des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

