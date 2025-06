POL-PDLU: Alkoholisiert mit Auto gefahren

Speyer (ots) - Am Mittwoch, den 25.06.2025, gegen 09:10 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes-Benz die Habsburgerstraße von der Kämmererstraße kommend in Richtung der Hohenstaufenstraße. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes touchierte die Fahrzeugführerin zwei Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkten. Durch die erhebliche Wucht beim Zusammenstoß wurden ...

