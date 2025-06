Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Diebstahl durch couragierten Zeugen verhindert

Frankenthal (ots)

Am Abend des 26.06.2025 teilte ein Zeuge gegen 20:44 Uhr hiesiger Dienststelle mit, dass er soeben eine unbekannte jugendliche Person im Bereich der Gartenstraße in Frankenthal beobachten konnte. Diese habe, einen an einem Laternenmast, abgeschlossenen E-Scooter an sich genommen und sei anschließend damit losgefahren. Durch die Beamten konnte vor Ort der Zeuge samt des E-Scooters angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte eruiert werden, dass der Zeuge den unbekannten jugendlichen Täter angesprochen habe und dieser sich daraufhin entfernte. Den Roller ließ er zurück, sodass erdurch die Polizei erneut am Laternenmast gesichert und dem Eigentümer zugänglich gemacht werden konnte. Trotz noch vorhandenem E-Scooter ermittelt die Polizei in einem Strafverfahren aufgrund des Diebstahls.

Weitere Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell