Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Aufgeschlitzte Reifen auf der Jakob-Kienzle-Straße (10.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Fünf Autos sind am Sonntag, zwischen 2:00 Uhr und 2:20 Uhr durch einen unbekannten Mann auf der Jakob-Kienzle-Straße beschädigt worden. Der Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in mehrere Reifen der Autos. Es handelt sich um je einen grauen Ford, schwarzen Saab, schwarzen Peugeot, grauen VW und schwarzen Skoda. Die Höhe der Sachschäden ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet, unter der Nummer 07720 / 85000, um Hinweise zu dem Täter, der von einem Zeugen als männlich und etwa 25 Jahre alt beschrieben wird. Er war in Begleitung einer ebenso jungen Frau unterwegs.

