POL-OB: Fußballspiel der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Bonner SC am 10.08.2025 im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Zuschauer: 2.681 Ergebnis: 3:1
Die Zuschauer, darunter ca. 180 Gästefans, sahen bei schönstem Wetter ein unterhaltsames Spiel.
Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne Vorkommnisse.
